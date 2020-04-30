Хоккеист Бурмистров потеряет в зарплате около 45% процентов

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Нападающий Александр Бурмистров потеряет в зарплате около 45% процентов, перейдя из уфимского «Салавата Юлаева» в казанский «Ак Барс». Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, хоккеист будет получать в стане трехкратных обладателей Кубка Гагарина от ₽30 до ₽35 миллионов, в то время как в башкирском клубе он зарабатывал порядка ₽60 миллионов.

Напомним, что в минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 28-летний форвард набрал 18 очков в 58 матчах.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Николай Хабибуллин прокомментировал игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.