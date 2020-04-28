В «Урале» выступили за расширение РПЛ до 18 клубов
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выступил за расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, для такой большой страны как Россия, наличие 18 команд в высшем дивизионе является вполне приемлемым.
Также Иванов заявил, что «Урал» согласен на все варианты возобновления футбольного сезона.
«Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем окончания пандемии», — сказал функционер.
Ранее сообщалось, что голкипер сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген и каталонская «Барселона» договорились о новом четырехлетнем контракте.