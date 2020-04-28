В «Урале» выступили за расширение РПЛ до 18 клубов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/527/11759527/parfenov01-pic905-895x505-78150.jpg">

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выступил за расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для такой большой страны как Россия, наличие 18 команд в высшем дивизионе является вполне приемлемым.

Также Иванов заявил, что «Урал» согласен на все варианты возобновления футбольного сезона.

«Самое главное, чтобы был футбол, и чтобы люди были здоровы. Мы, как и все в стране, ждем окончания пандемии», — сказал функционер.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген и каталонская «Барселона» договорились о новом четырехлетнем контракте.