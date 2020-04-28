Умер Майкл Робинсон

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Умер бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Ирландии Майкл Робинсон. Об этом сообщает Sky Sports.

В конце 2018 года у него была диагностирована злокачественная меланома. Ему был 61 год.

Отметим, что свои соболезнования уже выразил мадридский «Реал», «Атлетико», «Манчестер Сити», Королевская федерация футбола Испании, и другие.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что в свое время бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев мог возглавить сборную России.