«Локомотив» подписал предварительное соглашение с новым главным тренером

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Московский «Локомотив» подписал предварительное соглашение с сербским специалистом Марко Николичем, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, ситуация с назначением Николича на пост главного тренера будет решена в конце мая. Отмечается, что 40-летний специалист уже обсуждает состав команды на следующий сезон, а главной целью команды в летнее трансферное окно станет нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи».

Действующим главным тренером «Локомотива» является Юрий Семин. Руководство «железнодорожников» предложит ему должность в структуре клуба. После 22 туров чемпионата России «Локомотив» (41 очко) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин оценил перспективы главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Локомотиве».