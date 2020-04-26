Гаджиев объяснил значение боя Фергюсон — Гэтжи для Хабиба
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Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил значение боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи для дагестанского обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, если на турнире в Джексонвилле победу одержит Гэтжи, то планировавшийся ранее поединок Хабиба против Фергюсона станет неактуальным.
При этом Гаджиев отметил, что за три месяца после Рамадана Нурмагомедов сможет набрать форму и быть готовым выступить на турнире UFC осенью.
Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон подписал контракт на бой против Джастина Гэтжи.