Гаджиев объяснил значение боя Фергюсон — Гэтжи для Хабиба

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Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев объяснил значение боя между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи для дагестанского обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если на турнире в Джексонвилле победу одержит Гэтжи, то планировавшийся ранее поединок Хабиба против Фергюсона станет неактуальным.

При этом Гаджиев отметил, что за три месяца после Рамадана Нурмагомедов сможет набрать форму и быть готовым выступить на турнире UFC осенью.

Ранее сообщалось, что Тони Фергюсон подписал контракт на бой против Джастина Гэтжи.