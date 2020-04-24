Косторная сравнила себя с Загитовой и Медведевой

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Действующая чемпионка Европы в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная высказалась о том, насколько долго планирует выступать на профессиональном уровне. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По ее словам, в отличие от Алины Загитовой и Евгении Медведевой она не гонится за титулами, а просто наслаждается моментом своей спортивной карьеры.

Также Косторная заявила, что мечтает попробовать свои силы на ближайших Олимпийских играх, которые должны состояться в 2022 году в Пекине.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, как изменится календарь соревнований после пандемии коронавируса.