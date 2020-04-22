Каррера оценил шансы Азмуна на переход в клуб Серии А
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Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы игрока петербургского «Зенита» Сердара Азмуна на переход в клуб итальянской Серии А, сообщает Kiss Kiss Napoli.
«Азмун готов к выступлению в чемпионате Италии. Он много забивает, обладает хорошей скоростью и физической силой. Он произвел на меня сильное впечатление», — сказал Каррера.
Напомним, иранец выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забив 19 мячей.
Ранее сообщалось о том, что итальянский «Наполи» предложит Азмуну долгосрочный контракт.