Наставник «Зенита» рассказал о будущем Кокорина в клубе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем форварда Александра Кокорина в клубе.
Напомним, нападающий играет в «Сочи» на правах аренды.
«Будет ли Кокорин играть в «Зените»? Конечно, мне бы очень хотелось этого. Он желает вернуться в команду. Я говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в Российской премьер-лиге (РПЛ)», — сказал Семак в прямом эфире в Instagram «Детского хосписа».
В текущем сезоне РПЛ Кокорин провел четыре матча, забив три мяча.
Ранее Кокорин рассказал о возможном продлении контракта с «Зенитом».