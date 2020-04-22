Наставник «Зенита» рассказал о будущем Кокорина в клубе

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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем форварда Александра Кокорина в клубе.

Напомним, нападающий играет в «Сочи» на правах аренды.

«Будет ли Кокорин играть в «Зените»? Конечно, мне бы очень хотелось этого. Он желает вернуться в команду. Я говорил и говорю, что это прекрасный футболист, один из лучших в Российской премьер-лиге (РПЛ)», — сказал Семак в прямом эфире в Instagram «Детского хосписа».

В текущем сезоне РПЛ Кокорин провел четыре матча, забив три мяча.



Ранее Кокорин рассказал о возможном продлении контракта с «Зенитом».