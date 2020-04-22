Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал о самоизоляции в Майами. Слова спортсмена передает официальный сайт лиги.

«Зал закрыт, так что я тренируюсь на балконе. Это сложно, не так много упражнений выполнить можно. Я работаю по видео с тренером и много времени провожу на беговой дорожке», — сказал россиянин

Спортсмен отметил, что из-за отсутствия массажа процедура восстановления мышц после нагрузок проходит тяжелее.

Регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, от COVID-19 скончались более 177 тыс. человек, 695 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,5 млн.

Ранее Малкин прокомментировал ситуацию с коронавирусом.