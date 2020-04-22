ВОЗ порекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложить проведение всех международных футбольных турниров до конца следующего года. Так, по мнению экспертов, удастся избежать повторных волн заражения COVID-19.
Как сообщает Placar, с этим предложением члены организации обратились к УЕФА в ходе конференц-звонка с чиновниками Союза.
Стоит отметить, что 21 апреля УЕФА порекомендовал национальным ассоциациям доиграть сезон-2019/2020 в чемпионатах и кубках стран.
Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,5 млн человек.
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