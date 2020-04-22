ВОЗ порекомендовала УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложить проведение всех международных футбольных турниров до конца следующего года. Так, по мнению экспертов, удастся избежать повторных волн заражения COVID-19.

Как сообщает Placar, с этим предложением члены организации обратились к УЕФА в ходе конференц-звонка с чиновниками Союза.

Стоит отметить, что 21 апреля УЕФА порекомендовал национальным ассоциациям доиграть сезон-2019/2020 в чемпионатах и кубках стран.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 2,5 млн человек.

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