Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду заболел коронавирусом

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Глава федераций синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко заболел коронавирусом, передает «ТАСС».

«Я нахожусь в больнице. Мне сделали тест, который дал положительный результат. Я здесь уже неделю, скоро должны выписать», — сказал Власенко.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 171 тыс. человек, 658 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,5 млн.

Ранее сообщалось о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты.