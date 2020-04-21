Глава СБР голосовал против назначения новых старших тренеров сборной России

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что голосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами сборной России.

«Конечно, я голосовал против. Точного распределения голосов не могу сказать», — цитирует Драчева ТАСС.

20 апреля правление СБР утвердило Королькевича и Кабукова в должностях старших тренеров женской и мужской национальных команд соответственно.

Кандидатуры специалистов предложил вице-президент СБР Валерий Польховский, рекомендованный Министерству спорта России к утверждению в должности главного тренера сборной.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался об изменениях в тренерском штабе сборной России по биатлону.