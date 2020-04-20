Облак — лучший голкипер мира по мнению FourFourTwo
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Словенец Ян Облак, выступающий за мадридский «Атлетико», признан лучшим голкипер мира по мнению авторитетного издания FourFourTwo.
Второе место в почетном списке досталось бразильскому вратарю «Ливерпуля» Алиссону Беккеру, третье — немцу Марк-Андре Тер Штегену из каталонской «Барселоны».
Замкнул десятку лучших Давид Де Хеа из «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что капитан немецкого «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги выразил готовность приобрести в клуб главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана.