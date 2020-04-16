Кокорин пошутил об опыте самоизоляции

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», рассказал о том, как поддержать себя в форме во время самоизоляции.

«Как поддержать себя в форме в маленьком пространстве? Как я недавно жил полгода назад. Есть куча программ. Если есть возможность выйти в интернет, открываешь программу — и там все упражнения есть. И делаешь», — приводит слова Кокорина «Матч ТВ» со ссылкой на телеканал ТНТ.

В 2018 году Кокорин стал участником двух драк в центре столицы, из-за чего около года провел в местах лишения свободы. В сентябре 2019 года он досрочно был освобожден.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как проводит время в самоизоляции.