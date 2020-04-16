Дерби «Спартак» — «Динамо» вошло в список 50 лучших в мире

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Британский портал FourFourTwo включил дерби московских футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» в список 50 лучших в мире. Рейтинг опубликован на официальном сайте издания.

Противостояние «Спартака» и «Динамо» заняло 41-е место в списке. Первое место в рейтинге заняло дерби аргентинских клубов «Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс», второе — «Барселона» — «Реал», третье — противостояние шотландских клубов «Селтика» и «Рейнджерс».

Дерби «Спартака» и «Динамо» считается старейшим в истории российского футбола. Первая встреча прошла в 1923 году и завершилась победой «Спартака», который носил название «Красная Пресня», со счетом 3:2.

Ранее был составлен рейтинг лучших российских игроков в истории чемпионата Англии.