Фигурист Нгуен: некоторые люди проводят расследования моих отношений с Медведевой

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Прославленный канадский фигурист-одиночник Нам Нгуен в интервью «Газете.Ru» рассказал о своем отношении к интересу фанатов к его дружбе с двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр Евгенией Медведевой.

«Сейчас наступил карантин, Евгения улетела в Японию, и некоторые люди думают, что я там рядом с ней! Называют меня отвратительным и пишут расистские оскорбления в том числе. Но, как видишь, я нахожусь в своем доме в Торонто.

Я стараюсь не беспокоить Евгению всей этой ерундой и сам игнорировать это, насколько могу. Но какие-то люди даже проводят расследования — это просто смешно.

Например, они нашли видео Евгении на фоне перил, которые выглядят, как те, что есть в моем доме, и сделали вывод, что она находится у меня. Но это фото сделано не в моем доме. Такие расследования даже пугают. Но, думаю, что это делают не фанаты Евгении, а просто парочка странных людей», — отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная заявила, что не была в лучшей форме перед первенством мира в Монреале, который был отменен из-за коронавируса.