Бышовец: многие недооценили опасность коронавируса

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Экс-наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о пандемии коронавируса, передает «Чемпионат.com».

«Многие недооценили опасность инфекции. Штрафы, которые выписывают за нарушение самоизоляции, не должны быть большими. Сейчас смотрю чемпионат Белоруссии. Лукашенко своим примером поддерживает оптимистичное настроение», — заявил Бышовец.

Напомним, во всем мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.