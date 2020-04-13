Бышовец: многие недооценили опасность коронавируса
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Экс-наставник московского «Локомотива» Анатолий Бышовец высказался о пандемии коронавируса, передает «Чемпионат.com».
«Многие недооценили опасность инфекции. Штрафы, которые выписывают за нарушение самоизоляции, не должны быть большими. Сейчас смотрю чемпионат Белоруссии. Лукашенко своим примером поддерживает оптимистичное настроение», — заявил Бышовец.
Напомним, во всем мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Ранее экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.