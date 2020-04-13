Кержаков: я слишком люблю «Зенит», чтобы перейти в «Спартак»
Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал о том, что не получал предложений перейти в московский «Спартак», передает «Чемпионат.com».
«Меня хотели видеть в киевском «Динамо», но красно-белые не звали к себе. Были слухи о том, что они мной интересуются. Я слишком люблю «Зенит», чтобы перейти в «Спартак», — сказал Кержаков.
Напомним, в составе сине-бело голубых форвард трижды становился чемпионом России.
Ранее сообщалось о том, что Кержаков ответил на обвинение в нарушении карантина.