Кержаков: я слишком люблю «Зенит», чтобы перейти в «Спартак»

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Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал о том, что не получал предложений перейти в московский «Спартак», передает «Чемпионат.com».

«Меня хотели видеть в киевском «Динамо», но красно-белые не звали к себе. Были слухи о том, что они мной интересуются. Я слишком люблю «Зенит», чтобы перейти в «Спартак», — сказал Кержаков.

Напомним, в составе сине-бело голубых форвард трижды становился чемпионом России.



Ранее сообщалось о том, что Кержаков ответил на обвинение в нарушении карантина.