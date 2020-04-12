Шомуродов не боится потолстеть на самоизоляции
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Форвард «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал о своем образе жизни на самоизоляции. Об этом сообщает Sportbox.
По его словам, особых изменений в тренировочном процессе и рационе не произошло.
«Я делаю разные упражнения, даю нагрузку мышцам. Для нас тренерский штаб раздал упражнения, и мы их выполняем.
С весом у меня никогда не было проблем, набрать лишние килограммы я не боюсь. Если что — могу быстро их скинуть», — сказал Шомуродов.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» был близок к приобретению нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2017 году.