«Реал» был близок к приобретению Мбаппе в 2017 году

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Мадридский «Реал» был близок к приобретению нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2017 году, сообщает RMC Sport.

Об этом рассказал бывший игрок «ПСЖ» Жером Ротен. Также он отметил, что французский клуб не будет продлевать соглашение с футболистом. Его текущий контракт истекает летом 2022 года.

«Я знаю из достоверных источников, что Мбаппе и «Реал» почти договорились между собой. Но в итоге его отъезд в Мадрид был отложен. Продления контракта не будет», — поделился он.

Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» вернет фанатам часть стоимости абонементов.