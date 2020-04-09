Намаюнас снялась с UFC 249 из-за смерти двух членов семьи от коронавируса

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Стали известны причины, из-за которых бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас отказалась от реванша с Джессикой Андраде 18 апреля.

Изначально об этом не сообщалось, однако агент бойца Брайан Батлер проинформировал, что это связано с личной драмой спортсменки — она потерял двух членов семьи, скончавшихся от коронавируса.

«Роуз надеется вернуться в октагон как можно быстрее. Но в столь тяжелое время мы просим людей уважать ее личную жизнь», — цитирует менеджера New York Post.

Таким образом, на запланированном ивенте UFC 249 срывается уже второй по значимости поединок. Первым от участия в турнире из-за пандемии отказался российский боец Хабиб Нурмагомедов, в бою с Тони Фергюсоном его заменит Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретится с победителем боя Фергюсон — Гэтжи.