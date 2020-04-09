У итальянского фигуриста сорвалась поездка к Тутберидзе из-за коронавируса

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Чемпион Италии по фигурному катанию Даниэль Грассль в интервью «Газете.Ru» рассказал, что с большой долей вероятности не сможет посетить стажировку у российского тренера Этери Тутберидзе.

Это связано с мировой эпидемией COVID-19.

«К Тутберидзе я должен был прилететь в августе, но из-за коронавируса это тоже, скорее всего, сорвется. Мы не сможем выехать из Италии», — признался Грассль, отметив, что его поездка в Куршевель, где он ранее тренировался у Алексея Мишина, тоже отменяется.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух запросил господдержку ради проведения ледовых шоу.