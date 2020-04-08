Кравец сравнил российский и украинский чемпионат

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Нападающий турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец сравнил российский и украинский футбольный чемпионат. Об этом сообщает Tribuna.

По его словам, РПЛ сильнее УПЛ, так как на территории России нет военных действий.

«Российский чемпионат сильнее украинского, так как у них нет проблем с войной. Раньше все было ровно наоборот. Говорить о политике — ходить по тонкому льду. Все равно ты скажешь то, что кому-то не понравится.

Об отношениях между братскими странами лучше не говорить, так как не хочется обидеть кого-то», — сказал Кравец.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» хочет сократить зарплаты на 20% в случае досрочного завершения футбольного сезона.