Назван самый популярный клуб виртуального плей-офф КХЛ
Назван самый популярный клуб виртуального плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом информирует пресс-служба организации в Twitter.
За время полуфинального раунда конференций новосибирская «Сибирь» сумела набрать 234 092 голоса, что позволило ей возглавить сводную таблицу среди всех участников второго раунда Кубка Гагарина.
В тройку лучших также вошли финский «Йокерит» и уфимский «Салават Юлаев».
Последнее место в общем голосовании занял петербургский СКА.
Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Патрик Херсли рассказал о самых удивительных вещах в России
>50 000 голосов каждую "игру" – @hcsibir, @hcsalavat и "Йокерит" подходят к виртуальным финалам в отличной форме. #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/BeAzgTz2Wk— КХЛ (@khl) April 5, 2020