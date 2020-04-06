Назван самый популярный клуб виртуального плей-офф КХЛ

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Назван самый популярный клуб виртуального плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом информирует пресс-служба организации в Twitter.

За время полуфинального раунда конференций новосибирская «Сибирь» сумела набрать 234 092 голоса, что позволило ей возглавить сводную таблицу среди всех участников второго раунда Кубка Гагарина.

В тройку лучших также вошли финский «Йокерит» и уфимский «Салават Юлаев».

Последнее место в общем голосовании занял петербургский СКА.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Патрик Херсли рассказал о самых удивительных вещах в России