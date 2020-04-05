Защитник «Манчестер Сити» Уокер вызвал домой проституток

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Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер вызвал домой проституток. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, футболист с другом снял дом на время карантина за £8 тысяч и вызвал двух девушек, которые покинули их расположение в 02:00 с £2,2 тысячами.

Стоит отметить, что игрок уже принес извинения клубу за случившийся инцидент. Клуб обратился с заявлением, где осудил поступок Уокера и начал внутреннее расследование, по итогам которого защитник может быть оштрафован.

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