Тренер Васильев о самоизоляции: мы можем быть пожизненно заперты дома
Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Олег Васильев заявил, что до сих пор не получил документы о первом положительном тесте на коронавирус.
Ранее сообщалось, что первый анализ специалиста на заболевание дал положительный результат.
«Второй, третий и четвертый тесты у нас на руках, и все они отрицательные», — цитирует Васильева РИА «Новости».
Тренер отметил, что он и его семья не могут выйти из дома даже в магазин, а компетентные инстанции не сообщают им, когда с них могут быть сняты ограничения.
«В этой ситуации мы можем пожизненно оказаться запертыми дома», — заключил специалист.
Васильев является чемпионом СССР 1986 года, трехкратным победителем первенств Европы и мира, а также олимпийским чемпионом 1984 года. Он выступал в паре с Еленой Валовой.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 62 тыс. человек, 241 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,1 млн. В России зафиксировали 4731 случай заражения.
Ранее Васильев отказался комментировать информацию о заражении коронавирусом.