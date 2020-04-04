Тренер Васильев о самоизоляции: мы можем быть пожизненно заперты дома

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Олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Олег Васильев заявил, что до сих пор не получил документы о первом положительном тесте на коронавирус.

Ранее сообщалось, что первый анализ специалиста на заболевание дал положительный результат.

«Второй, третий и четвертый тесты у нас на руках, и все они отрицательные», — цитирует Васильева РИА «Новости».

Тренер отметил, что он и его семья не могут выйти из дома даже в магазин, а компетентные инстанции не сообщают им, когда с них могут быть сняты ограничения.

«В этой ситуации мы можем пожизненно оказаться запертыми дома», — заключил специалист.

Васильев является чемпионом СССР 1986 года, трехкратным победителем первенств Европы и мира, а также олимпийским чемпионом 1984 года. Он выступал в паре с Еленой Валовой.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 62 тыс. человек, 241 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 1,1 млн. В России зафиксировали 4731 случай заражения.

Ранее Васильев отказался комментировать информацию о заражении коронавирусом.