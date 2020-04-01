Губерниев рассказал о поддельных подписях в письме против главы СБР

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что тренеры Виктор Юрлов и Геннадий Челюканов не подписывали письмо с призывом отправить в отставку главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

Ранее сообщалось, что ветераны и тренеры составили письмо на имя функционера, которое подписали в том числе Юрлов и Челюканов, а также двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Экс-спортсменка заявила, что не подписывала письмо.

«Тренер и отец Екатерины Юрловой Виктор письма против Драчева не подписывал, равно как и Челюканов — один из наставников Богалий! Однако их подписи на документе есть! Товарищи ветераны и тренеры биатлона, организаторы письма, не вышивайте на карантине белыми нитками!» — написал Губерниев в Telegram.

Ранее комментатор отреагировал на письмо с призывом отправить главу СБР в отставку.