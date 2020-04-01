«Реал» планирует сократить зарплату игрокам не более чем на 10%

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Мадридский «Реал» планирует сократить заработную плату игрокам не более чем на 10%. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «королевский» клуб не собирается из-за пандемии коронавируса серьезно урезать оклады футболистов.

Стоит отметить, что каталонская «Барселона» намерена урезать сумму заработной платы, прописанной в трудовых договорах игроков, порядка на 70%.

Напомним, что в настоящее время подопечные Зинедина Зидана идут вторыми в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер петербургского «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о заманчивом предложении из США.