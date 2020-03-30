Олимпийский чемпион Васильев отреагировал на информацию о коронавирусе

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Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев отказался комментировать информацию о заражении коронавирусом.

«Не достали ли меня звонками? Конечно, достали. Эту информацию не комментирую, спасибо», — цитирует Васильева «Спорт-Экспресс».

Васильев является чемпионом СССР 1986 года, трехкратным победителем первенств Европы и мира, а также олимпийским чемпионом 1984 года. Он выступал в паре с Еленой Валовой.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 36 тыс. человек, 159 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 759 тыс. В России зафиксировали 1837 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Васильев сдал положительный тест на коронавирус.