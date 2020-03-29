Годин раскритиковал властей Италии за неспешность в борьбе с коронавирусом

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Защитник миланского «Интера» и сборной Уругвая Диего Годин раскритиковал властей Италии за неспешность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, федерация продолжала проводить матчи без зрителей и приостановила чемпионат только тогда, когда у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружили вирус.

Также Годин заявил, что из-за подобных действий огромное число спортсменов попало на карантин.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес восхитился игрой вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.