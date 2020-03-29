Годин раскритиковал властей Италии за неспешность в борьбе с коронавирусом
Защитник миланского «Интера» и сборной Уругвая Диего Годин раскритиковал властей Италии за неспешность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ESPN.
По его словам, федерация продолжала проводить матчи без зрителей и приостановила чемпионат только тогда, когда у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани обнаружили вирус.
Также Годин заявил, что из-за подобных действий огромное число спортсменов попало на карантин.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес восхитился игрой вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.