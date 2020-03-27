Радимов: следующий сезон РПЛ можно сыграть в один круг
Наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил о том, что следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) можно сыграть в один круг.
«Можно играть в один круг. Тогда успеем доиграть этот сезон. Если получится победить коронавирус, конечно», — написал Радимов в Twitter.
Напомним, футбольный сезон в России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии инфекции.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.
Ранее Артем Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину.
А что если следующий чемпионат РФПЛ сыграть из одного круга? Хозяина поля определить жребием! Тогда будет время доиграть и этот сезон!, если удастся победить эту Гадость, разумеется ��♂️— Владислав Радимов (@radimov02) March 26, 2020