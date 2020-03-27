Радимов: следующий сезон РПЛ можно сыграть в один круг

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Наставник второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил о том, что следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) можно сыграть в один круг.

«Можно играть в один круг. Тогда успеем доиграть этот сезон. Если получится победить коронавирус, конечно», — написал Радимов в Twitter.

Напомним, футбольный сезон в России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии инфекции.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 24 тысяч человек, 124 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 532 тыс.



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