Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», согласовал контракт с московским «Локомотивом», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, форвард подпишет соглашение с «железнодорожниками» на три года, а его суммарная зарплата составит порядка €10 млн.

Контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард принял участие в четырех матчах, в которых забил три мяча.

Ранее сообщалось, что римский «Лацио» заинтересован в услугах футболиста.