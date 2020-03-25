В НХЛ назвали преждевременным вопрос о влиянии переноса ОИ-2020 на лигу
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли назвал преждевременным вопрос о влиянии переноса летних Олимпийских игр 2020 года на чемпионат. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время нет никакой информации о том, как данное решение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и правительства Японии сыграет в будущем.
Напомним, что действующим обладателем Кубка Стэнли является «Сент-Луис Блюз», в котором играет Владимир Тарасенко.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов не сомневается в победе над коронавирусом.