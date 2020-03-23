Госпитализирован экс-президент «Реала» с признаками коронавируса

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Экс-президент мадридского «Реала» Фернандо Мартин госпитализирован с признаками коронавируса, сообщает Marca.

Сейчас функционер находится в реанимации. Он руководил «сливочными» в 2006 году, но продержался на посту два месяца.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.



Ранее хавбек московского ЦСКА Яка Бийол высказался о ситуации с коронавирусом.