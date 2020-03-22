Ибрагимович покинет «Милан»
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании сезона. Об этом сообщает портал MilanNews.it.
По информации источника, 38-летний форвард остался недоволен возможным увольнением технического директора «россонери» Паоло Мальдини, а также отправкой в отставку Звонимира Бобана.
Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Ибрагимович забил три мяча в восьми встречах.
В составе «россонери» швед выигрывал Серию А в 2011 году.
Ранее сообщалось, что лидеры каталонской «Барселоны» в лице Лионеля Месси, Жерара Пике, Серджи Бускетса и Серджи Роберто готовы на понижение зарплаты.