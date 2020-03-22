Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала»

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Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента мадридской команды Лоренсо Санса, передает «Спорт-Экспресс».

Санс скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса. 17 марта он был доставлен в больницу с сильной лихорадкой, а 19 марта сын экс-президента «Реала» сообщил, что состояние его отца резко ухудшилось.

«У меня есть только слова благодарности за все, что вы сделали для нас. Покойся с миром, президент», — написал Карлос в Тwitter.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала».