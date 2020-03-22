«ПСЖ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала»
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Французский «ПСЖ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента мадридского «Реала» Лоренсо Санса, передает «Спорт-Экспресс».
Санс скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса. 17 марта он был доставлен в больницу с сильной лихорадкой, а 19 марта сын экс-президента «Реала» сообщил, что состояние его отца резко ухудшилось.
«Наш клуб выражает искренние соболезнования семье Лоренцо Санса, его близким и клубу», — сказано в сообщении «ПСЖ» в Twiiter.
Санс возглавлял «Реал с 1995 по 2000 год.
Ранее сообщалось, что «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента.
Le Paris Saint-Germain présente ses plus sincères condoléances à la famille de Lorenzo Sanz, à ses proches et au club du @realmadrid. pic.twitter.com/GxiOjUNYAi— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2020