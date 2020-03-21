Сливко: не нужно впадать в панику из-за коронавируса

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Российская биатлонистка Виктория Сливко призвала россиян не паниковать из-за коронавируса, сообщает «Тюменская арена».

«Считаю, что не нужно впадать в панику, но необходимо соблюдать меры предосторожности. Я не бываю в закрытых помещениях, не вижусь с друзьями. Хожу в магазин и на тренировки», — заявила Сливко.



Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 11 тыс. человек, 93 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 280 тыс.

Ранее форвард английского «Манчестер Сити» Лерой Зане пожертвовал €500 тысяч на борьбу с коронавирусом.