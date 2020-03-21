Фуркад раскритиковал французов за безответственность

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Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/2019, раскритиковал французов, которые не соблюдают карантин.



«Я заметил безответственность со стороны моих соотечественников. На улицах полно людей, ничего не изменилось. Мы настоящие идиоты», — написал Фуркад в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 11 тысяч человек, 93 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 280 тыс.

Ранее полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал ситауцию с коронавирусом.