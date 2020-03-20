Обладатель Кубка Стэнли высказался об игре Путина в хоккей

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Бывший голкипер сборной России, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказался об игре президента страны Владимира Путина в хоккей.

В интервью Cam & Strick Podcast у экс-спортсмена спросили, встречался ли он с главой государства.

Брызгалов заявил, что виделся с Путиным пару раз. Он отметил, что когда президент России был моложе, то забрасывал по девять-десять шайб за игру, однако с годами количество голов уменьшилось до пяти.

«Это то, из-за чего вы больше не видите его на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Он не играет за сборную России», — пошутил Брызгалов.

Ранее Брызгалов выразил уверенность, что приостановка НХЛ из-за пандемии коронавируса никак не повлияет на популярность КХЛ в США.