Глава МОК Бах провел беседу со спортсменами о влиянии коронавируса

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции, влияние которой он обсуждал вместе со спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

По его словам, беседа со спортсменами помогла трезво оценить обстановку вокруг распространения опасной угрозы и выработать комплекс мер, уменьшающий ее влияние на атлетическое сообщество.

Напомним, что проведение летних Олимпийских игр запланировано на конец июля — начало августа этого года.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев оценил пользу переноса чемпионата Европы 2020 года на 2021 год для российского футбола.

"We had a great call with 220 athlete representatives from all around the world. It was very constructive and gave us a lot of insight. First priority is safeguarding the health of the athletes and contributing to the containment of the virus." – IOC President Thomas Bach pic.twitter.com/X1nOIvz5FB