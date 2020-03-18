Хабиб: место боя с Фергюсоном назовут через несколько дней
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сделал важное заявление.
Непобежденный спортсмен заявил, что президент промоушена Дана Уайт в ближайшее время назовет место, где состоится поединок россиянина с Тони Фергюсоном.
«Вчера у меня был разговор с Уайтом. Он сказал мне, что приложит все возможные усилия, чтобы супербой с Фергюсоном состоялся. Скоро назовут место, где пройдет бой», — признался атлет в прямом эфире Instagram.
Стоит отметить, что турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса проведение мероприятия в США стало невозможным.