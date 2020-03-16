Аршавин нашел причину неудач ЦСКА

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин нашел причину неудач столичного ЦСКА в последних матчах. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, подопечные Виктора Гончаренко страдают из-за неумения взламывать насыщенную оборону соперника.

«У ЦСКА каждый игрок стал слабее самого себя прошлого года. И это касается даже лидеров — Николы Влашича и Марио Фернандеса. Плюс в центре обороны играют ребята в возрасте 17-19 лет.

Разрыв в качестве не такой большой, можно сказать, что им не хватает одного опытного дядьки в поле», — заявил Аршавин.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался после победы над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).