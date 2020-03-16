В Госдуме заявили о необходимости приостановить сезон РПЛ

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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев заявил о необходимости приостановить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, игра при пустых трибунах негативно влияет на тренеров и игроков, а также мешает зрителям прочувствовать атмосферу футбола.

«Скопление большого количества людей в данный момент нежелательно, закрываются детские сады и школы. Поэтому я считаю, что РПЛ надо ненадолго приостановить», — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин призвал раньше времени не восхищаться форвардом «Сочи» Александром Кокориным.