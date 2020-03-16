Экс-тренер сборной России Быков призвал КХЛ остановить розыгрыш плей-офф

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) остановить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, здоровье людей должно быть превыше определения чемпиона.

«По всей Европе запревают проведение спортивных мероприятий, мы тоже должны поддержать данную инициативу. Не должно быть пира во время чумы.

То, что «Йокерит» решил не играть в полуфинале Западной конференции, уже говорит о многом», — сказал Быков.

Ранее сообщалось, что защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймс» Расмус Андерссон высказался о ситуации с коронавирусом.