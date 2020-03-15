Спортшкола учениц Тутберидзе закрылась на карантин

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Центр спорта и образования «Самбо-70» закрылся на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Telegram-канал Фигурное катание 24/7.

В этой спортшколе занимается ряд подопечных российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 76 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 158 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 21 тысячи случаев заражения.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о закрытии катка Cricket Club в Торонто из-за коронавируса.