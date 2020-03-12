Гол Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Тайсон Джост, Владислав Наместников и Джей Ти Комфер. У гостей шайбы забросили Мика Зибанеджад и Павел Бучневич.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей. Его одноклубник Александр Георгиев отразил 25 бросков по воротам.

После 70 матчей «Колорадо» (92 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече «лавины» примут «Ванкувер Кэнакс».

«Рейнджерс» (78) провели 70 игр и располагаются на 11-й строчке на Востоке. Следующим соперником «Нью-Йорка» станет «Аризона Койотс». Матч пройдет в Глендейле.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» переиграл «Анахайм Дакс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

0:1 — Зибанеджад (Ди Джузеппе, Фокс) — 06:28

1:1 — Джост (Ландеског, Макар) — 11:27 (5x4)

2:1 — Наместников (Макар, Ландеског) — 23:55 (5x4)

2:2 — Бучневич (Панарин, Фокс) — 59:47 (6x5)

3:2 — Комфер (Макар, Белльмар) — 62:50 (3x3)