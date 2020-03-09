«Сент-Луис» Барбашева в гостях одолел «Чикаго»
close
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс».
Встреча прошла в Чикаго на арене «Юнайтед Центр» в присутствии 21 815 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 0:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роберт Бортуццо и Алекс Пьетранджело.
Стоит отметить, что голкипер действующих обладателей Кубка Стэнли Джейк Аллен оформил шатаут, отразив все 29 бросков по своим воротам.
Ранее сообщалось, что нападающий столичного «Динамо» и сборной России Вадим Шипачев прокомментировал поражение от московского «Спартака» в четвертом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).