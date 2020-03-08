Гол Эдера принес «Локомотиву» победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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Московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Антонио Эдер.

На 84-й минуте красную карточку получил защитник «железнодорожников» Соломон Кверквелия.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 21-го тура «Локомотив» (38 очков) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче команда на выезде встретится с «Ростовом»

«Ахмат» (20) располагается на 15-й строчке. В 22-м туре клуб примет московское «Динамо»

Ранее сообщалось, что «Сочи» нанес поражение екатеринбургскому «Уралу».

Россия. Премьер-лига. 21-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0

Голы: 1:0 — Эдер, 32.

Удаления: Кверквелия, 84 — нет.