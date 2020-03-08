Большунов выиграл зачет Кубка мира в дистанционных гонках

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Россиянин Александр Большунов стал победителем Кубка мира в в зачете дистанционных гонок.

На этапе в норвежском Холменколлене спортсмен выиграл королевский спринт на 50 км. Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер (+0,9). Третье место занял его соотечественник Эмиль Иверсен (+19,5).

В общем зачете также лидирует Большунов (2221). Он опережает идущего на втором месте представителя Норвегии Йоханнеса Хесфлота Клебо на 495 очков.

Россиянин является четырехкратным призером Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также двукратным обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Большунов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Лахти.